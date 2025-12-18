LVBP: Magallanes sigue apuntando alto en la tabla tras derrotar a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Nadie quiere perderse el Round Robin de esta temporada 2025-2026, y es por eso que cada victoria comienza a cobrar un valor doble. En la jornada de este miércoles, Navegantes del Magallanes dio un paso importante en la clasificación luego de derrotar por 6 a 5 a Tigres de Aragua en el Estadio José Bernardo Pérez.

Magallanes no quiere ceder más terreno

En un choque que se caracterizó por un gran ida y vuelta, el marcador no tardó en sufrir modificaciones en la misma primera entrada. En la parte alta, José "Cafecito" Martínez remolcó las dos primeras carreras con una línea al jardín izquierdo que le permitió llegar hasta la segunda base.

Sin embargo, en la parte baja, los filibusteros respondieron de gran manera para igualar las acciones. Con las bases llenas, Luis Sardiñas bateó un rodado para out forzado en la intermedia, lo que le permitió a Carlos Rodríguez pisar el home. Minutos más tarde, Rougned Odor protagonizó un batazo similar para remolcar a Eliézer Alfonzo Jr.

Luego de dos innings y medio de dominio por parte de los lanzadores, Magallanes tomó la delantera en la baja del cuarto. Allí, Ángel Reyes recibió un pelotazo con la casa llena, Diego Velásquez produjo una con sencillo, mientras que Luis Suisbel impulsó otra con elevado de sacrificio.

La respuesta de Tigres no se hizo esperar, pues en el quinto capítulo también anotaron tres rayitas para nivelar nuevamente las cosas. El responsable de eso fue Leobaldo Piña, que disparó un cuadrangular con dos compañeros en circulación.

Ya en el octavo, el conjunto carabobeño dejó cifras definitivas para concretar su segundo triunfo seguido. Esta vez Rougned Odor marcó la diferencia tras conectar un cuadrangular solitario, su décimo de la campaña.

De esta manera, Navegantes del Magallanes (23-26) da un salto importante y agudiza la crisis de Tigres de Aragua (24-27) para superarlos en la tabla de posiciones.