LVBP: Magallanes podría estar mejor posicionado de no ser por este detalle

Suscríbete a nuestros canales

Previo a la jornada de este miércoles, los Navegantes del Magallanes se pavoneaban de tener el mejor desempeño en dos estadísticas de pitcheo de mucho peso, promedio de carreras limpias permitidas y whip con 3.85 y 1.44 respectivamente, además de tener la mayor cantidad de ponches propinados, 387, así como el más bajo promedio de bateo en contra, .266.

Detalles de suma importancia, que han incidido del todo en la aún clara existente posibilidad del elenco, sin embargo, la situación del equipo podría ser mucho mejor de no existir falencias en otro aspecto preponderante del juego, la defensiva.

Magallanes y el incómodo hándicap

Entre los ocho clubes de la LVBP, los magallaneros son últimos en porcentaje de fildeo, .972, también poseen la mayor cantidad de errores cometidos, 50, de pasbols, 7, y la segunda cifra más baja de asistencias, 459.

De manera individual, los Navegantes que han incidido en más pecados son:

Rougned Odor 9

Luis Suisbel 7

José Gómez 6

Tucupita Marcano 4

Diego Castillo 3

Cada uno acumula porcentaje de fildeo de: .951, .942, .943, .970 y .941 respectivamente.

LVBP - Beisbol - Estadísticas

En contraparte y en tono positivo, han sido hasta 7 jugadores de posición que no han incidido en errores, de esa cantidad solo dos los que acumulan mínimo 10 partidas: Andretty Cordero y Leandro Pineda con una decena exacta.

De manera general, para el grupo de Yadier Molina todo fuese mejor de ser más óptimos en apartados ofensivos, pues son coleros en:

hits 418

dobles, 63

average, .260

triples, 4

Además de penúltimos cuando se habla de:

anotadas, 232

remolques, 215

total de bases, 639

OPS, .749