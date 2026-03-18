Querido presentador venezolano lleva 14 meses sin beber alcohol

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El presentador venezolano Raúl González compartió en sus historias de Instagram un momento que llena su vida de mucha emoción, seguridad y fe en Dios. Y es que, el criollo lleva 14 meses sin beber alcohol.

Raúl celebra estar sobrio

El conductor del programa “Despierta América” de Univisión, escribió que es una decisión que demuestra su avance y temple por mantenerse totalmente sobrio.

González fue muchos más allá y compartió con sus seguidores una bonita reflexión sobre los vicios que muchas veces se pueden tener en la vida.

“Hoy leí esta frase y me impactó: ‘Donde hay un vicio, hay un vacío’ lo certifico. Catorce meses sin alcohol, Jesús en ti confío, un día a la vez”, escribió.

El mensaje despertó comentarios y aplausos en sus 534 mil seguidores de Instagram, ya que muchos no sabían que enfrentaba una dura batalla en contra del alcohol.

Otras batallas

Recordemos que en el pasado el conductor pasó por momentos difíciles por su físico, llegando a pesar hasta 280 libras.

En diversas entrevistas ha comentado que logró bajar de peso gracias a su dedicación en entrenamientos, alimentación balanceada y mentalidad fuerte por su bienestar emocional.

Hoy lleva una vida tranquilla y llena de éxitos, revelando el año pasado su preferencia sexual por los hombres.

Además, tiene un pódcast que lleva por nombre “Dale que tú puedes”, en el que ha entrevista a grandes figuras de Venezuela como Carlos Baute, Liliana Rodríguez Morillo y Chiqui Delgado.