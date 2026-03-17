"Comedy Club: Shows & Theater" apuesta por la reactivación cultural en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Epicentro Show Group amplía su oferta de entretenimiento con la apertura de Comedy Club: Shows & Theater, un nuevo espacio dedicado a las artes escénicas y el humor que no solo busca ser un referente en la capital, sino el punto de partida de un ambicioso plan de expansión nacional.

La iniciativa nace de la alianza estratégica entre Epicentro Show Group, Kactus Creative y Yojanmat Producciones, quienes impulsan este proyecto concebido como “la nueva casa del humor”. Más allá de una cartelera de espectáculos, la propuesta tiene como objetivo principal abarcar espacios que se encontraban inactivos en la ciudad, devolviéndoles su brillo cultural.

Programación de apertura

Como parte de esta etapa inaugural, y gracias a una estrecha alianza con el Hotel Meliá Caracas, el club presenta una agenda de primer nivel que garantiza comodidad y seguridad.

La cartelera arranca el próximo 20 de marzo con el show “Hablemos de Sexo”, con César Caballero y Budú, seguido el 27 de marzo por “Noche de Macabras: No me jodas”, con Sofía de Mourad. Asimismo, el 30 de abril se vestirá de gala para recibir la propuesta teatral “Relatos de Amor y Muerte”, protagonizada por el primer actor Félix Loreto.

Apoyo al talento emergente

Comedy Club: Shows & Theater también se proyecta como una plataforma para el relevo generacional. En este sentido, se anuncia la apertura de espacios para el talento emergente mediante la activación de un casting para humoristas y monologuistas.

Esta convocatoria ya se encuentra activa y los interesados pueden consultar todos los detalles y requisitos a través de la cuenta oficial de Instagram de @EpicentroShowGroup.

Puntos de venta y facilidades

Para garantizar el acceso sencillo del público, las entradas para estos eventos están disponibles a través de las plataformas mdticket.com.ve y liveri.com.ve. De igual forma, se han habilitado puntos de venta físicos en las Taquillas de Cinex en toda Caracas y en las Tiendas Acuario (CCCT y Sambil Chacao).

El espacio ofrece un formato versátil, desde funciones íntimas para 150 personas hasta eventos de mayor escala para 500 asistentes, siempre con una propuesta de alimentos y bebidas con precios solidarios.

Expansión nacional

Con este lanzamiento, Epicentro Show Group refuerza su compromiso con el entretenimiento de calidad. Próximamente se anunciarán más fechas y locaciones adicionales, ya que el proyecto contempla la apertura de espacios no solo en el Hotel Meliá, sino también en diversos puntos de la capital y ciudades del interior del país, consolidando una red cultural en toda Venezuela.