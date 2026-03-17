Champions League: ¿Fue correcta la expulsión de Bernardo Silva ante el Real Madrid?

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El Manchester City y el Real Madrid están disputando una auténtica batalla en el Etihad Stadium, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Por los momentos, el partido se mantiene parcialmente 1-0, con un global favorable a los merengues de 4-1.

Ahora bien, más allá de los goles, una jugada quedó en el tintero de las polémicas y fue la que generó la expulsión de Bernardo Silva antes de la media hora del compromiso.

El árbitro Clément Turpin no dudó luego de ir al monitor a ver un par de repeticiones de la acción y otorgó el penal a la oncena de Álvaro Arbeloa, en una secuencia en la que además expulsó a Bernardo Silva.

El colegiado consideró que el portugués extendió sus brazos fuera de lo reglamentario y fue clave para que esa acción inicialmente no concluyera en gol para el Real Madrid.