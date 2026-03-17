Champions League: Así fue el gol de Vinicius ante el Manchester City

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La Champions League regresó a la acción este martes 17 de marzo con partidos de vuelta en los octavos de final y uno de los compromisos que tiene la mayoría de los focos es el que protagoniza Manchester City vs Real Madrid, en el que ya pegaron los merengues gracias a Vinicius.

El brasilero abrió el marcador en este duelo y lo hizo por la vía del penal al minuto 22', en una jugada advertida por el VAR y que generó la expulsión de Bernardo Silva por una mano.

El portugués evitó que la esférica tocara el fondo de las redes en el Etihad Stadium y el árbitro Clément Turpin no dudó luego de ir al monitor a ver un par de repeticiones.

Este tanto vino a ser el cuarto que registra el extremo madridista en lo que va de esta edición europea 2025-26, en la que Kylian Mbappé lidera este apartado por el equipo con 13 dianas.