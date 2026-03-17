Champions League: El Real Madrid elimina al Manchester City y se mete en cuartos de final

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid volvió a demostrar por qué la Champions League es su territorio predilecto. En una eliminatoria vibrante, los merengues sellaron su clasificación a los cuartos de final tras superar al Manchester City con un contundente marcador global de 5-1, dejando en el camino a uno de los grandes favoritos del certamen.

El inicio del encuentro estuvo marcado por el asedio inglés. El City saltó al campo con una intensidad asfixiante, generando múltiples ocasiones claras de gol.

Courtois y Vinicius, salvadores

Sin embargo, se toparon con un muro infranqueable, Thibaut Courtois. El guardameta belga sostuvo al Madrid en sus momentos más críticos con intervenciones providenciales.

El destino del partido cambió en una acción individual de Vinícius Jr. Tras un remate del brasileño que buscaba la red, Bernardo Silva detuvo el balón con el brazo de forma antirreglamentaria y el árbitro cobró penal para los merengues (con expulsión para el portugués).

El propio Vini asumió la responsabilidad y, redimiéndose del penal fallado en el partido de ida, convirtió desde los once metros para poner tierra de por medio. No obstante, antes del descanso, Erling Haaland aprovechó un rebote en el área para poner el 1-1 (1-4 global) y devolver algo de esperanza al equipo de Guardiola.

Sentencia en el Etihad

La segunda mitad se caracterizó por la paridad. A pesar de la inferioridad numérica, el City compitió con orgullo, pero el Madrid supo gestionar los tiempos y el desgaste del rival.

Cuando el partido agonizaba y el pase ya parecía asegurado, apareció nuevamente Vinícius Jr. en la última jugada para firmar su doblete personal y poner el broche de oro. Con este resultado, el conjunto de Álvaro Arbeloa reafirma su candidatura al título y espera rival en el sorteo de la próxima ronda.

Alineación del Manchester City

Alineación del Real Madrid