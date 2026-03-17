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Thibaut Courtois sale lesionado ante el Manchester City

Thibaut Courtois es clave para este equipo, sobre todo por su gran capacidad para salvar a los suyos

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Meridiano

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 05:23 pm
Thibaut Courtois sale lesionado ante el Manchester City
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El duelo entre Manchester City y el Real Madrid sigue levantando chispas, en medio de una paridad en el partido de vuelta de los octavos de final, con el marcador 1-1 en el Etihad Stadium y el global para los merengues 4-1. Ahora bien, pese a esta alegría parcial, las alarmas se han encendido con un nombre: Thibaut Courtois.

El guardameta belga fue titular en el partido y jugó todo el primer tiempo. De hecho, ha sido clave para mantener a raya a la escuadra ciudadana, que ha llegado con peligro al área madridista. 

Sin embargo, todo el foco se centró cuando el portero no ingresó para el segundo tiempo y su lugar fue tomado por el ucraniano Andriy Lunin, que es el acostumbrado recambio del veterano guardameta.

Ahora mismo, se desconoce el tipo de molestias exactas que pueda estar presentando Courtois, aunque parte de la información desde España apuntan a que pueda ser una sobrecarga en el abductor. Igualmente, se espera la comunicación oficial del club en la que se pueda conocer un diagnostico rápido de su situación.

 

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