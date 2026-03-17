Omar López recuerda anécdota tras avanzar a la final con Venezuela: "Seguiré aguantando odio"

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Omar López destaca entre los principales responsables de la participación histórica de Venezuela, quienes sellaron su boleto a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, después de venir de atrás ante Italia (4x2) en la jornada de este lunes 16 de marzo desde el loanDepot Park de Miami.

El dirigente se mostró emocionado y optimista de cara al duelo por la Gran Final ante Estados Unidos. En su conversación con los medios, López expresó su felicidad por el esfuerzo de los jugadores y la satisfacción de haber llegado a esta instancia, destacando el trabajo colectivo que permitió superar a un equipo italiano muy competitivo.

Además de analizar lo que fue el triunfo para llegar al compromiso de campeonato ante Estados Unidos, el mandamás valenciano comentó cómo ha vivido su experiencia como seleccionador de la vinotinto, donde ha tenido que aguantar golpes y odio por parte de muchos aficionados. Pese a que tediosa relación con los fanáticos, el coach de Houston Astros mantuvo el objetivo claro de llevar a su país a una final del mencionado torneo, después de una decepcionante eliminación en cuartos de final en la pasada edición.

Omar López recuerda anécdota con su esposa

Tras el fracaso en 2023, el dirigente se le presentó nuevamente la oportunidad de comandar a la tropa nacional en el actual cita mundialista. Pese a que siempre tuvo presenta la responsabilidad de asumir el mando, el estratega le generó dudas sobre su desempeño, tomando en cuenta que el calvario que vivió en la pasada entrega, donde recibió recibió insultos y el desacuerdo de muchos seguidores del país.

Es mi familia la que está sufriendo, le dije que tranquila que yo aguanto, en Venezuela son más de 30 millones que quieren ver a su país triunfar. Cuando terminó el Clásico en 2023 ella me dice: 'yo soy tú y no lo vuelvo a hacer'. Pero a mí no me gusta que me reten y fue cuando dije que iba a echarle bol*& a esto y será mi último clásico. Hoy en día podemos sentirnos orgulloso", declaró el manager.

López resaltó su emoción por lo logrado en la actual entrega del certamen y enfatizó que su meta es educar al presente y al prójimo. "Entiendo la pasión y a veces nos pone en otros niveles", comentó el dirigente, quien tendrá la oportunidad de llevar a la gloria al equipo nacional por primera en su historia.