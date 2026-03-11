MLB: José Altuve no termina de despertar con el madero en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

A la par del Clásico Mundial de Beisbol 2026 también se está desarrollando el Spring Training de las Grandes Ligas, donde los 30 equipos siguen preparándose para la venidera temporada. Uno de los potenciales contendientes al título son los Astros de Houston, quienes todavía no han podido ver una buena faceta ofensiva de José Altuve.

Altuve y un inicio lento

La jornada de este martes volvió a ser muy discreta para el grandeliga venezolano, ya que por cuarta ocasión seguida se fue en blanco. Sin embargo, hay que mencionar que esta vez logró embasarse gracias a una base por bolas.

En lo que va de Spring Training, José Altuve solo ha disparado hits en dos de sus siete encuentros, una situación que si bien no preocupa del todo dentro de la organización, lo cierto es que para el Opening Day necesita estar más afilado con el madero para ser determinante.

Hasta la fecha, Astro Boy suma 19 turnos al bate con par de sencillos, dos boletos, cinco ponches, una base robada, sin carreras impulsadas ni anotadas.