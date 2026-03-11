MLB

MLB: José Altuve no termina de despertar con el madero en el Spring Training

Astro Boy mantiene unas estadísticas bajísimas durante estas semanas de entrenamientos primaverales

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 08:31 pm
MLB: José Altuve no termina de despertar con el madero en el Spring Training
José Altuve | Foto: cortesía
Suscríbete a nuestros canales

A la par del Clásico Mundial de Beisbol 2026 también se está desarrollando el Spring Training de las Grandes Ligas, donde los 30 equipos siguen preparándose para la venidera temporada. Uno de los potenciales contendientes al título son los Astros de Houston, quienes todavía no han podido ver una buena faceta ofensiva de José Altuve.

NOTAS RELACIONADAS

Altuve y un inicio lento

La jornada de este martes volvió a ser muy discreta para el grandeliga venezolano, ya que por cuarta ocasión seguida se fue en blanco. Sin embargo, hay que mencionar que esta vez logró embasarse gracias a una base por bolas.

En lo que va de Spring Training, José Altuve solo ha disparado hits en dos de sus siete encuentros, una situación que si bien no preocupa del todo dentro de la organización, lo cierto es que para el Opening Day necesita estar más afilado con el madero para ser determinante.

Hasta la fecha, Astro Boy suma 19 turnos al bate con par de sencillos, dos boletos, cinco ponches, una base robada, sin carreras impulsadas ni anotadas.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Puerto Rico Spring Training
Martes 10 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?