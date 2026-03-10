Nuevo novio de Miss Venezuela causa sensación por su físico ¡Papacito!

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2022, Diana Carolina Silva usó las redes sociales para presentar al hombre que conquistó su corazón, luego de guardarle el secreto a sus seguidores por un buen tiempo.

A sus 28 años, la reina de belleza se ha mantenido bajo perfil con respecto a su vida amorosa, a pesar de mostrarse abierta en sus plataformas digitales con sus fans, decidió esperar su momento para hacer público su nuevo amor.

¡Fotografías que enternecen!

Diana Silva publicó por primera vez una fotografía con su novio; la imagen enterneció a los usuarios por el tierno momento que mostraron. Ella, posó su mano en su cuello y pecho, mientras él, en una pose relajada la tomó por la cintura, ambos estuvieron a nada de sellar su amor con un beso.

En las demás imágenes se mostraron cómplices de un tierno encuentro con sonrisas y una química que traspasó las pantallas; sin duda, la modelo está viviendo una de sus mejores etapas al lado de su amorcito.

Usuarios no perdonaron al novio de Diana

Como es de esperarse, los seguidores de la venezolana no dejaron la oportunidad de felicitar a la reina por su nueva relación, pero también comentarios osados por el apuesto físico del caballero, los cuales fueron tomados con cariño por parte de Silva.

“Cuide a ese man Catalina”, Diana es muy tierno se ve que tiene un corazón de niño grande”, “Digno de una reina, que te represente”, “Ella vino a presentarnos a nuestro novio” y “Un muñeco diana”, fueron algunas de las opiniones.