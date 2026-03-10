Eduardo Rodríguez y sus números contra la ofensiva de República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Eduardo Rodríguez enfrenta el reto de silenciar a la artillería de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Será el último encuentro del Grupo D, para definir quien avanza como primero de la zona. El lanzador venezolano tiene el reto más importante de esta edición.

Rodríguez que posee amplia experiencia descifrando ofensivas en Grandes Ligas tendrá una tarea titánica. Mantener en jaque a los bates calientes de República Dominicana que cuentan entre otras cosas con peloteros de 30 o más cuadrangulares en su lineup de estrellas.

En líneas generales, el venezolano ha tenido buenas actuaciones contra la ofensiva dominicana. Aunque también ha sido castigado especialmente por Carlos Santana, Vladimir Guerrero Jr, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr; peloteros que lo ha enfrentado en 10+ turnos.

¿Cuáles son las claves de Eduardo Rodríguez para dominar la ofensiva de República Dominicana?

Eduardo Rodríguez deberá apelar a la inteligencia y a la variedad de su repertorio contra la ofensiva quisqueyana. Debe afianzarse desde temprano en la cuenta y tomar el control de cada entrada. Si logra trabajar con comodidad podrá sacar varias entradas sin problemas.

El éxito de Rodríguez dependerá de su capacidad para localizar los envíos en las esquinas y frustrar la agresividad de sus rivales. Venezuela cuenta con una alineación óptima para hacerle daño a Sandy Alcántara; por lo que Eduardo recibirá apoyo ofensivo de su equipo a lo largo del juego.

Con apoyo ofensivo y una buena concentración de su lanzador. El equipo tiene una gran oportunidad de dar un golpe encima de la mesa e indicar que van por todas en esta edición del Clásico Mundial de Beisbol. Ganarle a República Dominicana es la prueba de fuego que tiene el combinado criollo.

Números de Eduardo Rodríguez vs República Dominicana