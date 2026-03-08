WBC: Dominicana impone su ley ante Países Bajos con festival de cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

La República Dominicana reafirmó su condición de potencia mundial en el Clásico Mundial de Beisbol tras vencer a Países Bajos con una pizarra de 12-1. El encuentro, disputado en el loanDepot park, culminó en el séptimo episodio mediante la aplicación de la regla del "mercy rule", consolidando el invicto del conjunto caribeño en el Grupo D.

El madero de Juan Soto sentencia la victoria por nocaut

El estelar Juan Soto fue el encargado de poner el sello final a una tarde dominante. Con un cuadrangular en la parte baja de la séptima entrada, el jardinero activó la normativa de diferencia de carreras del torneo, la cual estipula el fin del encuentro si un equipo lidera por 10 o más anotaciones tras completar siete innings.

Desde antes del primer lanzamiento, el ambiente en Miami ya anticipaba una fiesta. Una banda de música recorrió los pasillos del estadio, encendiendo los ánimos de una fanaticada dominicana que no dejó de celebrar durante las más de dos horas que duró el cotejo. La ofensiva respondió a ese entusiasmo despachando un total de cuatro vuelacercas.

Vladimir Guerrero Jr. y Junior Caminero lideran la artillería

La ventaja inicial llegó en el tercer capítulo gracias a un imponente batazo de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. El inicialista estrenó su cuenta de jonrones en esta edición del Clásico, desatando una celebración en el dugout que incluyó la ya tradicional chaqueta personalizada y cadenas de festejo.

Junior Caminero continuó demostrando por qué es una de las promesas más brillantes del béisbol actual. Tras ser golpeado por un lanzamiento en su turno anterior, Caminero castigó un envío de Wendell Floranus con un estacazo de 424 pies por el jardín izquierdo. La conexión registró una velocidad de salida de 115.8 mph, convirtiéndose en el segundo cuadrangular más potente registrado en las últimas dos ediciones del certamen.

Poco después, Austin Wells se unió a la exhibición con otro jonrón de dos carreras, coronando un quinto inning de seis anotaciones que dejó sin opciones al cuerpo de relevistas neerlandés.

Pitcheo sólido y panorama en el Grupo D

En el montículo, Luis Severino cumplió con una labor efectiva de cuatro entradas donde solo permitió una carrera. El único daño recibido fue un cuadrangular solitario de su excompañero Didi Gregorius. Por su parte, el pitcheo de Países Bajos sufrió ante el control, otorgando ocho boletos que facilitaron la labor dominicana.

Con este resultado, República Dominicana se coloca con récord de 2-0, igualando a Venezuela en la cima del sector. Países Bajos, con marca de 1-2, queda en una situación comprometida para avanzar a la siguiente ronda. El próximo reto para los dirigidos por el alto mando dominicano será este lunes ante Israel, buscando asegurar su pase invicto a la fase de eliminación directa.