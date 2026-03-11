"Es muy complicado ser yo": Neymar estalla ante las críticas por su estado físico

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Neymar Jr. al fútbol brasileño sigue siendo una montaña rusa de emociones y escrutinio mediático. El actual delantero del Santos utilizó sus redes sociales para responder de forma tajante a las recientes especulaciones sobre su condición física, mostrándose visiblemente molesto por lo que calificó como "teorías e historias inventadas".

Un descargo sin filtros

“Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada”, aseguró el exastro del Barcelona y PSG. En un video dirigido a sus seguidores, el "10" expresó el agotamiento que siente ante la imposibilidad de satisfacer a la opinión pública.

“Es muy difícil acertar y agradar a todo el mundo. Si juego lesionado, estoy equivocado. Si me cuido, también. Y si salgo a jugar con dolor y empeoro, peor aún. Es complicado, ¿eh?”, manifestó el atacante, quien regresó al club que lo vio nacer a principios de este 2025 tras su paso por el Al-Hilal.

La mirada de Carlo Ancelotti

La polémica escaló debido a la decisión de Neymar de no participar en el partido de este martes contra el Mirassol, correspondiente a la quinta jornada del Brasileirão. El motivo oficial sería una fatiga muscular que el jugador prefiere no arriesgar.

Lo que añade picante a la situación es la presencia en el estadio del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti. El técnico italiano tenía previsto observar a ‘Ney’ de cerca para evaluar su convocatoria de cara a los amistosos internacionales contra Francia y Croacia en Estados Unidos.

Según reportes de la prensa local, la ausencia del jugador fue recibida con "sorpresa y frustración" por parte del estratega europeo.

El mensaje para los críticos

Neymar no guardó silencio ante los analistas y periodistas que cuestionan su compromiso. “Parece que están a mi lado todos los días y comienzan a inventar historias como si fueran la mayor verdad del mundo. Tengo que tener mucha paciencia para aguantarlos”, expresó con ironía.

Con su ausencia ante Mirassol, a Neymar solo le queda una bala de plata para convencer a la comisión técnica de Ancelotti: el Clásico contra el Corinthians este domingo. Será la última prueba de fuego antes de que "Carletto" anuncie la lista oficial el próximo lunes.

El camino al Mundial 2026

Cabe recordar que Neymar no viste la camiseta de la "Canarinha" desde su grave lesión de rodilla en octubre de 2023. Ancelotti ha sido muy claro en su postura: para el Mundial 2026, solo convocará a jugadores que demuestren estar al 100% de su capacidad física y ritmo competitivo. Tras casi un año de inactividad y su reciente retorno a Brasil, el margen de error para el astro de 34 años es cada vez más estrecho.