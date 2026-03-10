WBC: E-Rod está listo para medirse ante República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol define su liderato en un enfrentamiento de alto calibre. Venezuela y República Dominicana se miden en un duelo que trasciende la estadística para convertirse en una cuestión de orgullo nacional. La responsabilidad de guiar al conjunto venezolano desde la lomita recae en el zurdo Eduardo Rodríguez, quien confirmó su preparación para encarar a una de las alineaciones más temibles del torneo.

En una conversación con el periodista Germán Jaspe, el siniestro analizó el panorama del encuentro y detalló el estado físico en el que llega a este compromiso internacional. Su designación responde a la necesidad del cuerpo técnico de contener el poder ofensivo dominicano con un brazo de experiencia en las Grandes Ligas.

La mentalidad de Eduardo Rodríguez frente a los grandes bateadores

Para Eduardo Rodríguez, el éxito en el montículo no depende exclusivamente del nombre que figure en el uniforme del rival. El serpentinero enfatizó que su enfoque se mantiene inalterable, independientemente de la jerarquía del bateador en turno. Su filosofía de juego se basa en la ejecución por encima de la intimidación que pueda generar el adversario.

El lanzador fue tajante sobre su enfoque en el montículo: "Siempre he tenido la mentalidad de que no hay enemigo pequeño ni grande, puede ser el bateador que sea, pero si tú sales con la mentalidad de ejecutar siempre vas a tener buenos resultados". Esta disciplina será fundamental para enfrentar a una selección dominicana que destaca por su agresividad en la caja de bateo y su capacidad para castigar errores tempranos.

El camino de Rodríguez hacia esta apertura comenzó semanas atrás en los campos de entrenamiento. El proceso de acondicionamiento físico ha sido progresivo y riguroso, buscando alcanzar el punto máximo de rendimiento para la fase de grupos. La planificación incluyó sesiones de trabajo específicas en Arizona y una participación clave en West Palm Beach que sirvió como prueba final antes del torneo.

Sobre su estado actual, Rodríguez afirmó: "Me siento bien, desde spring training, tuve la oportunidad de trabajar allá en Arizona, de ponerme ready para la salida que lancé en West Palm Beach, y ready para mañana también". La confianza del zurdo en su brazo es un factor determinante para las aspiraciones de Venezuela, que busca asegurar la cima de la tabla y avanzar con solidez hacia la siguiente ronda.