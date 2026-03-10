El muro de los 2.000 metros: Descubre qué ejemplar posee la marca más veloz en la historia de esta selectiva de Grado II

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de eventos jerárquicos de la duodécima reunión presenta la 64ta edición del Clásico José María Vargas (GII). Esta emblemática prueba, reservada para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, se disputará en el exigente trayecto de 2.000 metros.

Un total de cuatro participantes fueron inscritos para correr en este clásico Grado II. Entre ellos estarán: El criollo Padel junto con los importados Lured Away (USA), Gran Yaco (USA) y Rockville (USA).

El espectáculo hípico tendrá lugar a la altura de la séptima competencia del programa, y así cierre el ciclo no válido para luego dar entrada al popular juego del 5y6 Nacional en la arena de Coche.

Ejemplar: Mejor tiempo José María Vargas La Rinconada Datos hípicos

El historial de este prestigioso evento de Grado II custodia una marca imbatible desde hace dos décadas. El protagonista de tal hazaña fue Water Music, un purasangre nacido en el Haras San Isidro que defendió las sedas del Stud Quita y Pon.

Water Music. Foto: Cortesía.

En la edición del José María Vargas celebrada en el óvalo de Coche en el año 2006 presenció una de las hazañas más impresionantes en la distancia de aliento. Water Music, con la monta para ese entonces del reconocido jinete Emisael Jaramillo (actualmente cumple una excelente campaña en Estados Unidos, específicamente en el Hipódromo de Santa Anita Park), conquistó la prueba tras agenciar un tiempo de 122 segundos exactos.

El entrenamiento por parte de Antonio Bellardi resultó fundamental para alcanzar este hito histórico en el trayecto de los 2.000 metros. A la fecha, esta marca de velocidad y resistencia permanece intacta, posicionada como el tiempo más veloz jamás registrado en los anales de esta prestigiosa competencia selectiva.

Asimismo, Water Music completó una exitosa campaña de 65 actuaciones, 17 primeros, 11 segundos, 14 terceros, 6 cuartos y 7 quintos por lo que acumuló la cantidad en premios de Bs. 553.459.