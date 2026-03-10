Miguel Cabrera: El único jugador con 5 Clásicos Mundiales de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el Clásico Mundial de Beisbol es un torneo relativamente joven, se puede decir con certeza que sus primeras seis ediciones -contando la actual- han dejado realmente historia pura, y estadísticas que son dignas de destacar y almacenar en la memoria. Varias de esas estadísticas involucran a toleteros venezolanos, y entre ellas está una bastante particular, en manos de Miguel Cabrera.

A pesar de haber colgado los spikes hace poco más de dos años, "Miggy" todavía tiene en sus manos varias marcas que son interesantes e importantes para el torneo. De hecho, antes de que iniciara el actual Clásico Mundial de 2026, el maracayero era el único jugador con cinco participaciones en el Clásico.

Miguel Cabrera y sus cinco Clásicos Mundiales

Infografía: Gerónimo Maneiro

En efecto, Miguel Cabrera estuvo en los primeros cinco Clásicos Mundiales de Beisbol, defendiendo el uniforme de la selección nacional de Venezuela, siendo el único pelotero en aparecer en las primeras cinco ediciones realizadas en la historia del campeonato.

La marca de "Miggy", de al menos cinco Clásicos Mundiales jugados, fue empatada por Alfredo Despaigne en esta edición de 2026, y posiblemente sea igualada por Shairon Martis, lanzador de Países Bajos. Sin embargo, es un club muy exclusivo en el que está el maracayero, quien además está también presente en 2026, como coach de bateo de Venezuela.