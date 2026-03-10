MLB: Lanzador colombiano anuncia su retiro del beisbol profesional

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador colombiano Julio Teherán puso punto final a su carrera en el béisbol profesional luego de 13 temporadas en las Grandes Ligas. El derecho, que se convirtió durante años en uno de los referentes del pitcheo latino de este deporte y para su país, Colombia.

Este martes 10 de marzo, confirmó su retiro tras un recorrido que lo llevó por varias franquicias del mejor béisbol del mundo. En cada una de ellas, demostró su compromiso, talento y estrategias a la hora de subir a la lomita.

Teherán, de 35 años, recordado especialmente por su etapa con los Bravos de Atlanta, franquicia con la que pasó nueve años de su carrera, deja atrás una trayectoria marcada por consistencia, liderazgo en la rotación y momentos destacados frente a algunos de los mejores bateadores de su generación.

A lo largo de su trayectoria en la Gran Carpa, también vistió los uniformes de los Angelinos de Los Ángeles, Tigres de Detroit, Cerveceros de Milwaukee y Mets de Nueva York, respectivamente.

Julio Teherán - MLB

El nombre de Julio Teherán quedó grabado en la historia reciente del béisbol colombiano. Nacido en Cartagena, el derecho logró consolidarse como uno de los abridores más confiables de Atlanta durante buena parte de la década de 2010.

Su control en la zona de strike y su capacidad para manejar los juegos de alto impacto cuando más su equipo lo necesitaba, lo convirtieron en una pieza clave dentro de la rotación de los Bravos y le dieron la posibilidad de establecerse en el mejor béisbol del mundo.

Sus mejores temporadas llegaron precisamente con el conjunto de Georgina, equipo con el que alcanzó dos selecciones al Juego de las Estrellas en 2014 y 2016. En esos años fue uno de los lanzadores más consistentes de la franquicia, liderando en varias ocasiones estadísticas importantes dentro del cuerpo de abridores.

Más allá de los números, su presencia en la lomita representó un avance importante para el béisbol colombiano en las Grandes Ligas. Durante varios años fue uno de los pocos lanzadores nacidos en este país que logró marcar un camino para otros de sus compatriotas en este deporte.

Si bien es cierto que su rol fue cambiando con el paso del tiempo, su experiencia y conocimiento del juego siempre fueron valorados dentro de rosters en los que pudo hacer parte, especialmente cuando se habla de los lanzadores jóvenes.

Finalmente, con su retiro oficial, se cierra un capítulo importante para uno de los lanzadores más reconocidos de su época y de las estrellas más importantes de Colombia. Sin duda alguna, Julio Teherán se despide del béisbol profesional dejando una carrera sólida y un legado que quedará para las nuevas generaciones latinas.