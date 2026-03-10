91 días después: Ejemplar que en su última fue montado por Joel Rosario regresa para una cita selectiva dominical

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se viste de gala este domingo 15 de marzo con su reunión número 12. La jornada contará con una cartelera de 13 competencias, donde destacan cuatro eventos de grado: Los Clásicos Socopó (GIII) y Eduardo Larrazábal (GIII), ambos en el trayecto de 1.200 metros, seguidos de José María Vargas (GII) y Gustavo J. Sanabria (GII), que se disputarán en la exigente distancia de 2.000 metros.

La quinta carrera corresponde a la XXII edición del Clásico Socopó (GIII). Esta prueba convoca a ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, que se medirán en una distancia de 1.200 metros con una nómina de seis participantes.

Compadre Peche: Regreso Clásico Grado III La Rinconada Datos Hípicos

El ejemplar Compadre Peche acudirá a este compromiso bajo la conducción de Jaime Lugo Jr. En esta oportunidad, el purasangre vuelve a la cuadra del entrenador Fernando Parilli Jr. para defender los colores del Stud Z.M.

El alazán Compadre Peche, nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing, reaparece tras un período de inactividad de 91 días. Su última actuación pública data del 14 de diciembre de 2025, fecha en la cual escoltó en el tercer puesto al importado Ekati King (USA) en la primera edición del Clásico Sr. Kelvin Álvarez (GI), bajo la conducción del estelar dominicano Joel Rosario.

En esta oportunidad, el rendidor ejemplar buscará su primera victoria del año frente a una nómina que completan Ekati King (USA) que, en ambos se verán nuevamente cara a cara, Magic Shadow (USA), Parrillero, Gloriossus y Vida.

Trabajos de Compadre Peche en La Rinconada

Los ejercicios realizados durante el mes de febrero en la pista caraqueña, el pupilo de Parilli Tota presentó los siguientes resultados: El día 06 de febrero marcó 42.1 para los 600 metros, en pelo, contenido, con un remate de 13.2 segundos.

Luego el 13 de febrero detuvo el crono en 40.1 para nuevamente 600 metros, en pelo, muy cómodo para un remate de 12 segundos exactos.

Posteriormente el 20 de febrero detuvo el crono en 41.1 para repetir en la distancia de 600 metros, en silla, súper cómodo y bien para un remate de 13 segundos exactos.

El último trabajo lo efectuó el 27 de febrero, con crono de 67.4 para 1.000 metros, en pelo, contenido y bien, con un remate de 12.3.