Real Madrid: Florentino Pérez y su elección para sustituir a Arbeloa

Florentino Pérez necesita volver a ganar la credibilidad que lo ha mantenido en la presidencia del Real Madrid. Una de las tareas titánicas que tiene el club en estos momentos es perfilar la próxima campaña; una de las opciones para el banquillo del estará en el Mundial 2026.

Álvaro Arbeloa no parece tener su lugar asegurado más allá de lo que resta de temporada. En esa línea, una de las opciones más importantes de la directiva para la temporada 2026-27 es Mauricio Pochettino. El actual técnico de los Estados Unidos es uno de los mejor valorados.

El interés del Real Madrid por el estratega sudamericano no es nuevo, dado su historial de éxitos en Tottenham y PSG. Pochettino a pesar no tener el liderazgo nato que tendría otro entrenador (Jürgen Klopp); es una opción que se valora por el fútbol que practican sus equipos.

Lo único que puede mantener a Arbeloa en el club es ganar la UEFA Champions League. Tiene una tarea complicada con un primer obstáculo como Manchester City en octavos de final. Seguidamente tendrá que jugar contra el ganador del Atalanta vs Bayern Múnich.

Una de las opciones para el banquillo del Real Madrid con pasado catalán

El nombre de Cesc Fábregas ha cobrado fuerza en los pasillos de Valdebebas durante las últimas jornadas informativas. Su propuesta de fútbol ofensivo y dinámico agrada a un sector importante de la directiva blanca para Real Madrid. El proyecto deportivo busca frescura.

Sin embargo, el pasado catalán del estratega genera un intenso debate entre los entrenadores propuestos. Fábregas representó los colores del FC Barcelona, lo que añade una carga simbólica compleja a su posible contratación veraniega. La identidad del club es innegociable.

Pese a la rivalidad histórica, Florentino Pérez valora el conocimiento táctico que el técnico ha demostrado en ligas europeas recientemente. La posibilidad de ver a un referente culé en el banquillo merengue sería el gran bombazo del mercado de fichajes de la temporada 2026-27.

