Efectividad pura: El panameño Yedsit Hazlewood lidera a los jinetes con más de 200 montas en este departamento

A medida que se acerca la mitad de marzo, el panorama hípico en Estados Unidos comienza a arrojar cifras reveladoras que sirven como guía fundamental para los apostadores en los principales hipódromos del país.

Actualmente, un selecto grupo de 14 jinetes ha superado la barrera de las 200 montas desde el pasado 1 de enero. De este total, 11 son de origen latinoamericano; sin embargo, uno destaca por encima del resto gracias a su impresionante efectividad, y es oriundo de la República de Panamá.

El jinete del istmo que brilla por su promedio de triunfos

Al analizar el grupo de jinetes con alta carga de trabajo (200 compromisos o más), el panameño Yedsit Hazlewood de apenas 17 años, se posiciona como el líder en efectividad de victorias.

Con un total de 238 ejemplares conducidos a escala nacional, Hazlewood —quien divide su campaña entre Parx Racing durante la semana y Laurel Park los fines de semana— ha logrado 61 triunfos, con un sólido promedio de victorias del 26% en Norteamérica.

El aún aprendiz de cinco libras marcha segundo en la estadística de Parx Racing con 19 primeros, para escoltar al venezolano Mychel Sánchez, quien lidera el circuito con 34 fotos. Por otro lado, Hazlewood domina con autoridad la tabla de sus colegas en Laurel Park con 39 fotos y un impresionante 29% de efectividad en el óvalo de Maryland.

Detrás de Hazlewood en el ranking de efectividad (dentro del rango de más de 200 montas) se encuentran el multicampeón Irad Ortiz Jr. y su hermano José Ortiz, ambos puertorriqueños y con un notable 25%.