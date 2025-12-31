Poder en pareja: Yedsit Hazlewood y Brittany Russell dominan el meeting de otoño de Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 28 de diciembre marcó el fin de uno de los meetings más tradicionales en la hípica estadounidense: el de Otoño en Laurel Park. La jornada final clausuró un período de competencia intensa, que coronó a una pareja profesional y sentimental en la cima de las estadísticas.

Yedsit Hazlewood: El Jinete Revelación Estados Unidos

El jockey Yedsit Hazlewood se alzó como el profesional más destacado en la clasificación de jinetes. Hazlewood demostró una consistencia impresionante, logrando llevar a sus ejemplares al triunfo en 73 ocasiones en 298 montas.

Esta racha victoriosa se tradujo en una producción económica superior a los $2.400.000 en premios para los propietarios. Es importante destacar que el día del cierre del meeting, el aprendiz de jinete consiguió la victoria en tres carreras de Laurel Park, poniendo un broche de oro a su temporada.

Brittany Russell: La Reina de Maryland

Por el lado de los entrenadores, Brittany Russell reafirmó su posición de dominio en el circuito. Por tercer año consecutivo, Russell finalizó en la cima de la clasificación, consolidándose una vez más como la mejor entrenadora de Maryland.

En esta ocasión, la profesional ensilló a 48 ganadores en 144 presentaciones a pista. Su efectividad se extendió a las carreras selectivas, donde sus ejemplares lograron sumar 90 pruebas de stakes y 18 graded stakes.

Un Triunfo Compartido

Un elemento que agrega particularidad a este doble dominio estadístico es la relación personal que une a ambos campeones. Los ganadores del meeting de Otoño de Laurel Park, el jinete Yedsit Hazlewood y la entrenadora Brittany Russell, mantienen una relación sentimental, un hecho que subraya el éxito compartido de la pareja en las pistas de Maryland.