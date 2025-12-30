Kentucky Oaks: El Busanda Stakes de $150.000 está en la Ruta hacia los Lirios este fin de semana en New York

Suscríbete a nuestros canales

Reinicia la acción hacia la Ruta de Los Lirios, el Kentucky Oaks (G1), una de las pruebas más importantes en Estados Unidos, reservada para potras de tres años con una bolsa de $1.500.000 en premios a repartir. Qué mejor manera de hacerlo que con el Busanda Stakes de $150.000, que se corre ahora en una distancia de una milla (1.600 mts) en pista de arena.

La presente temporada, el Busanda Stakes, que se corre en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, en Nueva York, previamente disputada en nueve furlongs, ofrece 20-10-6-4-2 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks, y para este año atrajo a seis potras de segundo año en carrera.

Kentucky Oaks: El Busanda Stakes contará con seis potras de tres años

Dentro de este grupo de participantes en el Busanda Stakes, Shilling, entrenada por Kenny McPeek, tendrá la conducción del jinete venezolano Christopher Elliott. Shilling ha participado en sus cuatro carreras en la Big A, incluyendo un cuarto puesto en la última salida en la Demoiselle S. (G2), donde obtuvo dos puntos para la Kentucky Oaks, luego de ganar el Tempted Stakes por cuatro cuerpos.

El Busanda Stakes será la séptima carrera de la programación de nueve carreras del sábado, que también incluye al Jerome Stakes, con premio de $150,000, en la tercera carrera, y ofrece 10-5-3-2-1 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky a los cinco primeros clasificados.

Busanda Stakes / $150.000 / 1.600 mts / Potras de 3 años / Hora: 4:10 p.m. Vzla