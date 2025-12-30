El Smarty Jones Stakes sumará nuevos puntos clasificatorios para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El Smarty Jones Stakes, la primera carrera puntuable para el Derby de Kentucky en Oaklawn Park, con una cuota de 10-5-3-2 y 1, se ha convertido desde su creación en una prueba crucial de inicio de temporada para los aspirantes al Derby. Esta carrera de una milla, que lleva el nombre del ganador del Derby de Kentucky y el Preakness de 2004, tradicionalmente da inicio a la serie de preparativos para el Derby en el hipódromo de Hot Springs el Día de Martin Luther King Jr.

Si bien la carrera no ha dado un ganador de la Triple Corona, este evento de $250,000 ha cobrado especial importancia al ser la primera de las cuatro carreras de Oaklawn que otorgan puntos al Derby, seguidas por el Southwest Stakes, el Rebel Stakes y el Arkansas Derby.

Las tendencias recientes muestran que los caballos que triunfan en el Smarty Jones suelen progresar bien en la serie preparatoria del Derby de Oaklawn, y varios llegan a competir en varias etapas de la Triple Corona. El Smarty Jones S., inaugurada en 2009, se corre en 1.700 metros.

Kentucky Derby: Smarty Jones Stakes contará con nueve participantes en Oaklawn Park

El Smarty Jones Stakes, que se corre en el hipódromo de Oaklawn Park, Illinois, contará con la participación de nueve juveniles de segundo año. Entre los nominados favoritos se encuentra Universe, que llega con un récord de 1 victoria, 2 segundos y 1 tercero, en cuatro actuaciones, con figuraciones en el Kentucky Jockey Club (G2), Street Sense (G3) y Champagne (G1).

El potro entrenado por Kenny McPeek tendrá como rival al ejemplar Oscar's Hope, que busca su cuarta victoria en cinco presentaciones tras ganar el Jean Lafitte Stakes en Delta Downs el pasado 26 de diciembre. Por su parte, Rancho Santa Fe está invicto en dos carreras para el entrenador Brad Cox. El Smarty Jones es una carrera de puntos del Kentucky Derby con cuota de 10-5-3-2-1.

Smarty Jones Stakes / $250.000 / 1.700 mts / Potros de 3 años / Hora: 6:25 p.m. Vzla