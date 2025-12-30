Los venezolanos dejan grandes marcas: no solo continúan creándose, sino que pulverizan récords y desafian lo inimaginable

Suscríbete a nuestros canales

Ya en el final de la temporada actual, el mes de noviembre trajo nuevas marcas para los jockeys y entrenadores venezolanos, quienes, a través de dedicación, trabajo, disciplina y perseverancia, evidenciaron sus virtudes y capacidades para establecer récords individuales dentro del turf estadounidense.

Registros quedan marcados en la memoria de los venezolanos

Noviembre inició con el cuarto título para el entrenador venezolano Gonzalo Anderson. Campeonato de entrenadores logrado por segunda vez en circuito de Century Downs, Canadá. Un mérito que el joven entrenador radicado en el Norte de América se ha convertido en una estrella en los circuitos canadienses Este meeting lo alcanzó con 15 victorias, 13 segundos y 8 terceros en 73 compromisos y producción de $217.038 para sus conexiones.

Una semana más tarde, Javier Castellano llegó a 900 stakes de por vida, marca muy codiciada por cualquier jinete que hace vida en tierras del norte. Este glorioso número de triunfos en pruebas stakes (incluye stakes y grados) lo hizo a bordo de Tiz Dashing, para el entrenador Barclay Tagg, en el Hill Princes S. (G3) de $200.000 disputado en Aqueduct, Nueva York.

En la última semana del penúltimo mes del año. Yolbert Torres, jinete promesa, consiguió su segundo título como jinete aprendiz. En esta ocasión en el Sunshine Meet en Gulfstream Park, temporada que antecedió al afamado Championship Meet, con 13 primeros, 12 segundos y 21 terceros en 157 montas con producción de $396.942 para sus allegados.

Mychel Sánchez, por su parte, arribó a la famosa cifra de 1800 victorias de por vida en Estados Unidos. Sánchez se ha convertido en uno de los mejores jinetes venezolanos que hacen vida en suelo estadounidense. Mychel llegó a este número encima del lomo del ejemplar JD Factor, para el entrenado Jemie Ness, el circuito de Parx Racing, ubicado en el condado de Bensalem, Pensylvania.

El cierre de mes fue para Junior Alvarado, quien arribó a las 2300 victorias en Estados Unidos. Triunfo que llegó encima del ejemplar Necessity, para el entrenador Nick Casse, prueba obtenida en Churchill Downs, Louisville, Kentucky.