Exreina de belleza sufre accidente y le deja dos vértebras destruidas

La conductora de televisión y exreina de belleza, Laura Spoya, quien representó a Perú en el Miss Universo 2015, se encuentra hospitalizada tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 12 de febrero.

El siniestro ocurrió cuando su camioneta terminó estrellándose contra una pared en el distrito de Santiago de Surco, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar y, cuyos videos posteriormente fueron difundidos en redes sociales.

El fuerte accidente de la exreina de belleza

Según las cámaras y reportes policiales, Spoya perdió el control de su camioneta negra alrededor de las 3:30 a.m. mientras transitaba por la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en el cruce con la avenida La Encalada.

Las imágenes muestran cómo el vehículo invade el carril contrario antes de impactar violentamente contra un muro de concreto frente a un concesionario de automóviles. El impacto fue tal que la parte delantera del vehículo quedó completamente destrozada.

Asimismo, el parachoques, capó y motor quedaron severamente dañados. De inmediato, el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú y la Policía Nacional acudió de inmediato al lugar, donde la rescataron, la colocaron en una camilla con collarín ortopédico y fue trasladada a la Clínica San Pablo.

Estado de salud

De acuerdo a las declaraciones del personal médico y sus familiares, la exreina de belleza fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para un monitoreo exhaustivo.

Su madre confirmó que, Spoya se encuentra estable, pero requiere cirugía por lesiones en la columna vertebral, producto del fuerte impacto. Los primeros informes señalaron que, algunas vértebras están comprometidas y que la cirugía es necesaria para evitar complicaciones futuras.

Las autoridades y el informe policial apuntan a que el cansancio acumulado pudo haber sido el desencadenante de la tragedia. Según los registros oficiales, Laura habría perdido el control del volante luego de quedarse dormida mientras conducía, tras una larga jornada laboral.