Katy Perry publica fotos inéditas junto a Justin Trudeau para celebrar el amor

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente, la cantante estadounidense Katy Perry, sorprende al publicar un vistazo con su nueva pareja, el exministro canadiense Justin Trudeau, tal como lo hizo recientemente en su Instagram a pocos días del Día de San Valentín.

Con la frase “let love be the revolution”, Perry celebró el amor y la conexión que vive con el político y demuestra que, es uno de los romances más consolidados actualmente en la industria del entretenimiento.

El carrusel de amor de Katy Perry

Apenas unos días antes del 14 de febrero, la estrella pop emocionó a sus millones de seguidores publicando en Instagram un carrusel de fotografías que muestra a la pareja disfrutando de una escapada invernal y de escenas de convivencia que pocos esperaban ver.

Las imágenes incluyen a Katy y Justin vestidos con atuendos negros de esquí en medio de un paisaje nevado y una fotografía en blanco en la que comparten una cena juntos, demostrando una cercanía que va más allá de la vista del público.

Las fotos, acompañadas del poderoso mensaje: “que el amor sea la revolución”, celebran el amor y reflejan la complicidad y felicidad que vive la pareja desde hace unos meses, cuando comenzó a rumorearse lo que sucedía entre ellos.

Destaparon su romance

La relación entre Perry y Trudeau no surgió de la noche a la mañana. Los rumores comenzaron en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en Montreal y paseando con naturalidad, así como también los pillaron en una cena romántica.

Desde entonces, la pareja fue captada en varias salidas juntos, incluso disfrutando de un paseo en yate frente a las costas de Santa Bárbara, California, que más tarde se viralizó en redes sociales.

De manera pública, oficializaron su romance a finales de 2025 apareciendo en compañía en distintas ocasiones, como su primera salida visible como pareja en París durante el cumpleaños de la intérprete de “Roar”.