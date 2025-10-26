Farándula

Katy Perry confirma su gran amor con Exprimer ministro canadiense

Por

Elvis González
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 01:03 pm

La pareja se mostró muy sonriente y agarrados de mano 

Suscríbete a nuestros canales

 

Tras meses de rumores y especulaciones, finalmente se hizo público el amor entre el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadounidense Katy Perry. La parejita realizó su primera presentación juntos y muy unidos, encendiendo las plataformas digitales.

Katy y Justin juntos en París

Tomados de la mano, se presentaron en un evento público, ella luciendo un ajustado vestido en color rojo, y él con un traje casual muy sonriente y pendiente en cada momento de la intérprete de “California”.

Los reporteros y fotógrafos se dieron banquete capturando a la pareja en París, Francia, cuando estaban saliendo del famoso cabaret “Crazy Horse”, del cual se mostraron muy entusiasmados y agarraditos, como dos tortolitos.

La confirmación del amor llega tras la separación que tuvo Katy con el actor británico Orlando Bloom, quienes en julio de este 2025 anunciaron la ruptura a través de un comunicado.

“Estoy genial, amigo. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija preciosa. Sabes, cuando lo dejas todo en el campo, como hice yo en esta película, me siento agradecido por todo. Y estamos genial. Vamos a estar genial. Nada más que amor”, comentó Orlando en una entrevista con Today Show. 

Katy se da una oportunidad en el amor

La estrella de 41 años, y el político canadiense, de 53 años, comienzan una nueva etapa de romance, amor y unión, que ya han decidido mostrar al mundo con gran tranquilidad.

Ya los tortolos no tendrán que cenar, salir y compartir escondidos de los paparazzi, sino tranquilos de su amor.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kylian Mbappé Manchester City Barcelona Real Madrid Arsenal
Domingo 26 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula