Shohei Ohtani iguala un récord histórico al ganar su cuarto premio AP

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno del béisbol, Shohei Ohtani, ha concluido el año 2025 de manera espectacular al ser nombrado Atleta Masculino del Año de The Associated Press (AP) por cuarta vez en su carrera. Esta victoria no solo consolida su dominio global, sino que lo eleva a un estatus legendario al empatar el récord de más victorias entre los hombres.

El astro de los Los Ángeles Dodgers rompió un empate con el ícono del baloncesto Michael Jordan (quien ganó tres veces) y se une a un trío de élite con cuatro galardones en la historia del prestigioso premio, que se otorga desde 1931:

Lance Armstrong (Ciclismo)

(Ciclismo) LeBron James (Baloncesto)

(Baloncesto) Tiger Woods (Golf)

La ambición que impulsa la grandeza

Tras recibir el galardón por cuarta vez (anteriormente lo ganó en 2021, 2023 y 2024), Ohtani expresó su profundo agradecimiento y reafirmó su inquebrantable deseo de seguir haciendo historia:

"Recibir este premio varias veces es algo realmente especial," dijo Ohtani. "El año pasado dije que quería ganar este premio nuevamente, y trabajaré duro para poder ganarlo nuevamente el próximo año también."

Su determinación subraya la mentalidad ultra-competitiva que lo ha llevado a un éxito sin precedentes como jugador de dos vías (bateador y lanzador).

Un 2025 de consagración absoluta

La elección de Ohtani (quien recibió 29 de 47 votos de periodistas deportivos) fue el resultado de otra temporada histórica en la MLB, que culminó con un segundo título consecutivo de la Serie Mundial para los Dodgers.

Ohtani ganó su cuarto premio MVP de carrera (el segundo con los Dodgers) por votación unánime.

En 2025, el japonés regresó al montículo y tuvo una ERA de 2.87 con 62 ponches en 47 entradas, al tiempo que conectó 55 home runs como bateador designado y lideró las Grandes Ligas con 146 carreras anotadas.