Reto de juventud: Humberto Correia Jr. desafía La Rinconada con dos cartas selectivas

El caso de Humberto Correia Jr. llama poderosamente la atención en La Rinconada. Él es hijo del entrenador Humberto Correia, ganador del Clásico Simón Bolívar (GI) en 2025, y protagonizó un hecho inédito el mismo día de esa hazaña: padre e hijo ganaron carreras en la misma jornada.

El joven preparador se estrenó con victoria, sellando un momento histórico para la familia hípica.

Actualmente, Correia Jr. combina sus estudios universitarios con sus importantes responsabilidades en el hipódromo La Rinconada. Hoy, miércoles en la mañana de ajustes, el joven entrenador dijo presente para supervisar de cerca la condición en la pista y el ajuste final de los dos ejemplares que presenta en la jornada selectiva y que pone fin a la temporada.

La primera carta del preparador es en la edición veinte del clásico “Senegal” (GI) por intermedio de la yegua Latina Parts que viene de arribar en el segundo lugar.

- Esta yegua atraviesa una condición excelente en la cancha. Esto me hace pensar que ella decidirá la carrera.

Luego en el 5y6 nacional en la disputa del primer Clásico Ramón Alfredo Domínguez, debes ensillar a la yegua que te dio tu primer triunfo, Princesa Fina.

- Esta yegua anda impresionantemente bien en cancha, todo lo hace de manera correcta. Su última actuación resultó en una victoria muy buena. Para esta ocasión, esperamos que corra a la altura y obtenga un resultado positivo.

