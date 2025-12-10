LVBP: Leones del Caracas no muestra mejoría con la llegada de Freddy Fermín

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de pitcheo de los Leones del Caracas ha sido un dolor de cabeza durante toda la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en su edición 2025/2026. Sus números desde el montículo no son para nada alentadores para esta recta final del calendario en la ronda regular.

Sin embargo, con la llegada de los grandesligas Freddy Fermín y Salvador Pérez al roster, la expectativa era que su presencia detrás del plato aportara estabilidad y un mejor manejo estratégico para ayudar a los lanzadores a conseguir los mejores resultados, pero los números muestran un panorama más complejo.

El conjunto capitalino ha contado con varios receptores a lo largo de la campaña, en los que resaltan Jhonny Pereda, Gabriel Lino y René Pinto. Cada uno ha recibido un tiempo distinto de trabajo, lo que permite observar diferencias claras en la relación entre el rendimiento del cuerpo de abridores y relevistas, respectivamente.

¿Leones mejora con la presencia de Freddy Fermín?

Según los registros arrojados por Pelota Binaria, Jhonny Pereda (el receptor con mayor cantidad de juegos) acumula una efectividad colectiva de 5.37 y un WHIP de 1.55 en 1181 bateadores enfrentados.

Seguidamente, Gabriel Lino, con 4 juegos recibidos, presenta un ERA de 6.09 y un WHIP de 1.68, uno de los registros más elevados, lo que sugiere dificultades al menos en números con el staff. En cuanto a René Pinto, su muestra también evidencia obstáculos: 7.53 de ERA y 1.88 de WHIP en 206 bateadores enfrentados.

Por su parte, Freddy Fermín ha participado en 3 juegos en los que su pitcheo ha permitido 12 carreras limpias, con un promedio de carreras limpias (ERA) de 4.00 y un WHIP de 1.26 en 116 bateadores que han llegado al plato.

Aunque su reputación como receptor defensivo es sólida, las cifras indican que el staff no ha mostrado una mejora significativa bajo su manejo, al menos en estos pocos juegos que ha visto acción desde su ingreso al roster.

Finalmente, los Leones del Caracas no han conseguido una mejora clara de su cuerpo de lanzadores con ninguno de sus receptores, aunque la llegada de Freddy Fermín ha generado expectativas de ajuste en el corto plazo. Sin duda, el principal deseo del cuerpo técnico es que esta combinación entre Fermín, Pereda, Lino y Pinto pueda ser más eficiente detrás del plato para que el pitcheo dé un giro significativo en su búsqueda de clasificar a la postemporada de la LVBP.