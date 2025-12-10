LVBP: ¿Cómo le ha ido a Oswaldo y Orlando Arcia en los torneos que han jugado juntos?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes los Leones del Caracas a parte de que contaron con el arribo del relevista importado DJ Johnson, igualmente incorporaron al campocorto de MLB, Orlando Arcia, quien volverá a uniformarse en la LVBP tras ausentarse el año pasado.

Su ingreso al róster del mánager José Alguacil, está pautado para este miércoles en partido contra Navegantes del Magallanes, y se tratará de un reencuentro con su hermano mayor, con quien ha transitado en cada equipo al que ha pertenecido en el circuito.

Ambos fueron firmados por Tigres de Aragua, elenco con el que solo jugó Oswaldo, luego, el 18 de agosto de 2014, ambos formaron parte de un cambio, junto a Williams Astudillo y Rossmel Pérez, en el que pasaron a Caribes de Anzoátegui por las fichas de Avisaíl García y Eduardo Escobar.

Luego de ese ciclo, el 9 de marzo de 2022 los Arcia fueron negociados a Leones del Caracas por José Torres, Loiger Padron, Luis Amaya, Jesús Rodríguez.

Oswaldo y Orlando Arcia en el circuito

Así las cosas, veamos las estadísticas con el madero de este dúo de hermanos en las temporadas que pudieron coincidir.

Con Caribes:

En la 2014-2015 Oswaldo se fue de 115-31, con 8 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 20 remolcadas, 22 anotadas, 19 boletos, 30 ponches, recibió 2 pelotazos, tuvo 2 fly de sacrificio para línea ofensiva en .270 de average, .377 en porcentaje de embasado, .539 de slugging y .916 de OPS.

Para ese mismo torneo, Orlando ligó de 211-56, 8 biangulares, 13 biangulares, 2 triples, 7 cuadrangulares, 28 impulsadas, 31 pisadas del plato, 2 bases robadas en 4 intentos, 21 pasaportes, 34 ponches, le dieron 2 pelotazos, sumó elevados para sacrificio y línea en .265/.335/.445/.780.

La tribu fue campeón.

Para el 2016/2017 Oswaldo tuvo un año accidentado; de 46-4, 3 vuelabardas, 9 compañeros enviados al plato, 7 anotaciones, 7 bases por bolas, 17 ponches, 1 pelotazo y línea en .087/.222/.283/.505.

Orlando por su parte, bateó de 99-26, 3 dobletes, 2 batazos de cuatro esquinas, 16 remolques, 16 pisadas del pentágono, 3 cojines estafados, 6 boletos, 18 ponches, 1 bolazo a su anatomía, 1 elevado de sacrificio para línea en: .263/.308/.354/.662.

En la 2018/2019 Oswaldo Celestino solo participó en 1 partido, terminó de 3-1 más ponche y .333/.333/.333/.666.

LVBP - Leones del Caracas - Caribes de Anzoátegui - Estadísticas - Números

Orlando Jesús terminó de 72-24, 6 dobles, 1 vuelabardas, 9 impulsadas, 8 anotadas, 10 bases por bolas, 5 ponches, 2 fly de sacrificio y línea de .333/.405/.458/.863.

Para Leones:

Oswaldo en la 2022/2023 acumuló de 124-40, 9 biangulares, 11 jonrones, 44 remolques, 34 anotadas, 1 base robada, 34 boletos, 36 ponches, 5 pelotazos, 3 elevados de sacrificio. Todo le dio línea de .323/.476/.661/1.137.

Orlando de 64-13, 2 dobles, 2 cuadrangulares, 11 rayitas producidas, 8 anotaciones, 2 almohadillas estafadas, 4 pasaportes, 16 ponches, 1 pelotazo. Línea de .203/.261./.328/.589.

Caracas obtuvo el título.

En el 2023/2024 Oswaldo se fue de 139-33, 7 dobletes, 1 triple, 7 batazos para la calle, 26 impulsadas, 22 anotadas, 24 boletos, 40 ponches, 2 pelotazos, 4 elevados de sacrificio y línea en .237/.349/.453/.802.

Orlando bateó de 58-14, 3 biangulares, 2 vuelacercas, 10 remolques, 6 anotaciones, 6 boletos, 6 ponches, 1 bolazo más línea de .241/.323/.397/.720