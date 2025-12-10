¿Cómo quedaron las series particulares entre Caracas y Magallanes en las últimas cinco campañas?

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes se miden por séptima ocasión en la presente temporada este miércoles, 10 de diciembre, y es importante chequear qué equipo ha salido más favorecido en las series particulares entre estas novenas las últimas cinco campañas, motivado a que este es su penúltimo encuentro en la ronda regular.

Aunado a eso, los "Eléctricos" buscarán amarrar la llave, debido a que actualmente lideran los duelos directos entre ambos esta zafra con balance de cuatro triunfos y dos reveses. Lo que les tiene asegurado, como mínimo, igualar en el cruce.

¿Cómo quedaron las series particulares entre estas novenas en las últimas cinco campañas?

Temporada 2020-2021: ganó Magallanes 3-1

Temporada 2021-2022: ganó Magallanes 5-2

Temporada 2022-2023: Ganó Leones: 6-2

Temporada 2023-2024: Ganó Leones 7-1

Temporada 2024-2025: Serie igualada 4-4.

Esto deja una paridad de dos series ganadas por cada organización y un empate en las recientes cinco zafras, por ende Magallanes buscará asegurar la llave de la 2025-2026 este miércoles, en el choque en Valencia, para tomar ventaja en lo que va de década.

No obstante, en ese periodo los capitalinos suman 20 lauros, mientras que los "Filibusteros" acumularon 15 victorias (sin contar esta campaña). En el 2020 solamente se midieron en cuatro ocasiones por la reducción del calendario, motivado a la pandemia.