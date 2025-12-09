La Old School Reggaetón 2: El concierto urbano que llegará en abril del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras el rotundo éxito de su primera edición, La Old School Reggaetón Vol. 2 llegará a Caracas el próximo 25 de abril para convertirse en el concierto más emblemático del próximo año, gracias a la alianza entre More Experience y Uneticket.

“Después del impacto que generó el primer show, nuestras expectativas están más altas que nunca. No solo buscamos superar lo vivido en el Vol. 1, sino elevar el estándar de los espectáculos urbanos en Venezuela, brindando una experiencia aún más inmersiva, contundente y memorable”, afirma Sagui Gasperi, miembro del comité organizador.

Aunque suena sencillo, para More Experience, productora del evento, esta segunda entrega implica un desafío aún mayor, pues lo que vivieron los más de 50 mil asistentes al Estadio Monumental Simón Bolívar el pasado 15 de noviembre, marcó un precedente histórico.

Encienden los motores para la Old School Vol. 2

“Realizar esta nueva edición representa, sin duda, un reto mayor. La primera dejó un estándar elevado y sabemos que el público espera algo aún más extraordinario. Nuestra fortaleza radica en transformar desafíos en momentos inolvidables”, comenta la vocera.

El tan esperado evento promete ser el punto de referencia del 2026, con un line up de artistas que hará vibrar a cada uno de los asistentes. el cual comenzó a develarse el pasado 28 de noviembre ante los medios de comunicación en rueda de prensa con los voceros de More Experience y Uneticket.

“El proceso de selección fue sumamente cuidadoso y estratégico. Desde el inicio, sabíamos que el Vol. 2 debía reunir a íconos del reggaetón clásico, artistas que conectaran con la nostalgia del público y garantizaran un espectáculo vibrante. El resultado es una programación que celebra la esencia del género y que, sin duda, dejará huella”, agrega Sagui.

Artistas confirmados hasta ahora

R.K.M (de R.K.M & Ken-Y), y Fulanito fueron los primeros en anunciarse, y los cinco restantes se revelarán próximamente. Un total de siete artistas marcará la tarde-noche más icónica del 2026.

“Nos comprometemos con la calidad, la impecable organización, la tecnología al servicio del público, y la confianza del talento venezolano. Vemos a Caracas como un destino capaz de albergar espectáculos del más alto nivel, y trabajamos para que el público viva experiencias del mismo calibre que cualquier capital del mundo”, explica la vocera.

Sin duda, La Old School Reggaetón Vol. 1 fue el ápice para que este equipo profesional haga país a través de lo que mejor saben hacer: Ofrecer experiencias de nivel internacional. Es por ello que adelantan qué más trae para el próximo año.

“El 2026 será histórico. Estamos preparando una agenda sólida, diversa y ambiciosa, nuevos conciertos, formatos innovadores, colaboraciones internacionales y momentos que sorprenderán al público desde lo artístico, lo tecnológico y lo emocional. Nuestro objetivo es seguir expandiendo las posibilidades del entretenimiento en Venezuela, llevando más música, más cultura y shows de gran escala. More Experience apenas está comenzando”, finaliza Gasperi.