La clave para el 5y6: Aquí te damos la información más "regada" para la quinta válida de la R12

La pasión por las carreras continúa en el óvalo de La Rinconada, este domingo 15 de marzo con reunión número 12. El programa oficial consta de 13 carreras y resalta la disputa de cuatro eventos selectivos: Socopó (GIII), Eduardo Larrazábal (GIII), Gustavo J. Sanabria (GII) y José María Vargas (GII).

Información más regada: Yegua R12 5y6 Datos hípicos La Rinconada

La precisión en el análisis y en el pronóstico constituye el activo más valioso. En el tablero del 5y6, hay una yegua clave que funciona como el ancla necesaria para que el apostador optimice su inversión al momento de sellar el boleto.

Como es costumbre en el hipismo, los nombres de los favoritos circulan con rapidez. Son ejemplares que llegan con un objetivo claro: Reventar los cuadros. Su atractivo radica en la versatilidad de su dividendo, capaz de blindar la apuesta con un retorno sólido o de propinar ese "batacazo" inesperado que deja a la mayoría de los rivales en el aparato de partidas.

La duodécima competencia, quinta válida para el juego de las mayorías reúne a un lote de yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras.

En este escenario, la cincoañera My Believer Mate saltará a la pista con el número 2 en su gualdrapa. La castaña contará con su jinete habitual Johan Aranguren y se estrena en la cuadra de entrenador Noel Kucich, en defensa de los colores del Stud "Azatlan".

La nacida y criada en el Haras Urama reaparece luego de 147 días de inactividad y se destaca como la tercera favorita para la revista de mayor tradición en el deporte hípico nacional como lo es Gaceta Hípica.

La nieta materna del legendario semental Tapit, fue capaz de arribar quinta en su última aparición púbica del 19 de octubre del 2025, conducido por el mismo experimentado látigo Aranguren a 8 ¼ cuerpos de la ganadora Tianshan para el tiro de 1.200 metros.

Prueba para un buen dividendo: 5y6 Yeguas 13 participantes

My Believe Mate es el nombre que domina las conversaciones entre la afición. Su candidatura despierta una expectativa inmensa en las horas previas a la jornada, al punto que muchos lo catalogan como la información más regada para el 5y6 dominical.

La yegua saltará a la arena de Coche en la quinta válida con una misión clara: Lograr una buena partida para está válida que sera de adrenalina pura y así buscar su primer triunfo en este primer meeting del 2026.

Tras esta designación popular, la mirada de los hípicos se posa sobre la nueva pupila de Kucich, de quien se espera la concreción del gran acierto que todos buscan.