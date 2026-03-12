Nómina ajustada: Se reduce el lote en el Socopó (GIII) tras el retiro de un gran favorito

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2026, en el hipódromo La Rinconada será este domingo 15 de marzo del presente año, con una programación de 13 carreras, que incluyen las cuatro pruebas clásicas del referido mes para yeguas y ejemplares y el popular juego del 5y6 nacional comenzará a jugar en la octava competencia.

Retiro en ciclo no válido: La Rinconada Jornada Selectiva GIII

En la quinta carrera, del ciclo no válido pautada para las 2:40 de la tarde, será la edición 32 del Clásico Socopó (GIII) reservada para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, en distancia de 1.200 metros.

Este jueves en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales el ejemplar retirado de dicha competencia selectiva, y es el purasangre importado Ekati King (USA) (número 1), presentado por Gabriel Márquez, propiedad del Stud Don Rafael V, el cual iba a ser montado por el jinete profesional Johan Aranguren.

Asimismo, venía a reaparecer luego de 49 días sin correr y se perfilaba como el primer favorito de Gaceta Hípica.

Este macho castaño de cinco años, presentó Cólico, lo que no le permitirá correr en la reunión dominical, el caballo en su más reciente venia de ganar el día 25 de enero. El ejemplar tiene hasta el momento 26 presentaciones para siete victorias.

Con el retiro de Ekati King se suma también al retiro de la yegua Bella Catira.