¿Cómo va la tabla de goleadores en la UEFA Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

La ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ha dejado claro que el trono del gol tiene un dueño indiscutible esta temporada, pero la persecución está más viva que nunca.

Kylian Mbappé se consolida como el gran referente ofensivo de Europa, liderando una tabla donde los nombres propios del continente acechan cualquier descuido del francés.

Con sus actuaciones en la fase de liga, el atacante del Real Madrid ha puesto el listón a una altura estratosférica, aunque figuras emergentes y veteranos del área no le pierden la pista.

El Top 6 de goleadores en Europa

A día de hoy, estos son los futbolistas que dominan la tabla de anotadores. Cabe destacar, que todos los integrantes del Top 6 siguen vivos en la competición, por lo que la batalla se reanudará en los partidos de vuelta la próxima semana.

Posición Jugador Equipo Goles 1° Kylian Mbappé Real Madrid 13 2° Anthony Gordon Newcastle United 10 3° Harry Kane Bayern Múnich 8 4° Julián Álvarez Atlético de Madrid 7 5° Victor Osimhen Galatasaray 7 6° Erling Haaland Manchester City 7

Otros nombres a tener en cuenta

Con 13 dianas, Kylian mantiene una ventaja de tres goles sobre su perseguidor más cercano. Sin embargo, Gordon se ha convertido en la gran revelación del torneo hasta ahora, e intentará acercarse al francés.

Pero, además de los mencionados también hay otros nombres que podrían escalar posiciones en la tabla de goleo, en caso de clasificar a los cuartos de final como: