Champions League: Bayern Múnich en riesgo de sanción por forzar amarillas

Vincent Kompany perdería a dos de sus máxima figuras para cuartos de final por premeditación en amonestaciones contra Atalanta

Jeferson Palacin
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 09:15 am
Bayern Múnich - Champions League - AP Photo/Luca Bruno
Bayern Múnich dio un golpe encima de la mesa de la UEFA Champions League. El equipo bávaro ganó 6-1 al Atalanta en Italia en uno de los duelos de octavos de final. Sin embargo, la euforia se puede venir abajo, porque UEFA investiga a dos jugadores por forzar amarillas.

Michael OliseJoshua Kimmich forzaron amarillas en la ida contra el Atalanta. El objetivo era no tener problemas de jugar la ida de cuartos contra el ganador del Madrid vs City. Sin embargo, UEFA sanciona esa actitud de los jugadores, por lo que podrían perderse el encuentro.

Las acciones ocurrieron con el marcador sentenciado, cuando ambos jugadores retrasaron deliberadamente el juego. El Comité Disciplinario revisará los videos para determinar si hubo premeditación, lo que podría acarrear dos partidos de suspensión y perderse el duelo.

Antecedentes de sanciones disciplinarias de UEFA por amarillas

UEFA se ha mostrado estricta ante jugadores que forzan tarjetas para limpiarse. El primer caso fue el de Sergio Ramos con el Real Madrid: tras confesar haber provocado una amonestación ante el Ajax; recibió una sanción de dos encuentros, estableciendo un precedente.

El organismo continental vigila estrictamente estas acciones en la Champions League. En contraste, futbolistas como Gerard Piqué y Dani Carvajal evitaron castigos similares pese a enfrentar expedientes disciplinarios. La falta de pruebas contundentes los dejó sin sanción.

Partidos de vuelta de octavos de final de Champions League

  • Sporting CP vs Bodo Glimt | Ida 0-3 | 17-03-26
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen | Ida 1-1 | 17-03-26
  • Chelsea vs PSG | Ida 2-5 | 17-03-26
  • Manchester City vs Real Madrid | Ida 0-3 | 17-03-26
  • Barcelona vs Newcastle | Ida 1-1 | 18-03-26
  • Bayern Múnich vs Atalanta | Ida 6-1 | 18-03-26
  • Liverpool vs Galatasaray | Ida 0-1 | 18-03-26
  • Tottenham vs Atlético de Madrid | Ida 2-5 | 18-03-26

