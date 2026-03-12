Champions League: Bayern Múnich en riesgo de sanción por forzar amarillas

Suscríbete a nuestros canales

Bayern Múnich dio un golpe encima de la mesa de la UEFA Champions League. El equipo bávaro ganó 6-1 al Atalanta en Italia en uno de los duelos de octavos de final. Sin embargo, la euforia se puede venir abajo, porque UEFA investiga a dos jugadores por forzar amarillas.

Michael Olise y Joshua Kimmich forzaron amarillas en la ida contra el Atalanta. El objetivo era no tener problemas de jugar la ida de cuartos contra el ganador del Madrid vs City. Sin embargo, UEFA sanciona esa actitud de los jugadores, por lo que podrían perderse el encuentro.

Las acciones ocurrieron con el marcador sentenciado, cuando ambos jugadores retrasaron deliberadamente el juego. El Comité Disciplinario revisará los videos para determinar si hubo premeditación, lo que podría acarrear dos partidos de suspensión y perderse el duelo.

Antecedentes de sanciones disciplinarias de UEFA por amarillas

UEFA se ha mostrado estricta ante jugadores que forzan tarjetas para limpiarse. El primer caso fue el de Sergio Ramos con el Real Madrid: tras confesar haber provocado una amonestación ante el Ajax; recibió una sanción de dos encuentros, estableciendo un precedente.

El organismo continental vigila estrictamente estas acciones en la Champions League. En contraste, futbolistas como Gerard Piqué y Dani Carvajal evitaron castigos similares pese a enfrentar expedientes disciplinarios. La falta de pruebas contundentes los dejó sin sanción.

