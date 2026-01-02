Top 10 de los jugadores de fútbol más valiosos del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Acaba de comenzar el 2026 y ya tenemos una lista preliminar de los jugadores más valiosos del año. No hay mucha sorpresa en el listado, aparecen Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé; siendo LaLiga la que domina en el top 10 de los 20 jugadores más valiosos del año.

Yamal, Haaland y Mbappé son parte del top 3 con 200 millones de euros cada uno. Tres de los jugadores con mejor estado de forma, pero además, los que están llamados a dominar el fútbol europeo en los próximos años. Tres perfiles diferentes, que los une su capacidad para generar goles.

El top 5 lo completan Jude Bellingham (160M) y Vinicius Jr (150M), ambos del Real Madrid. Un club que tiene en el top 10 cuenta con tres jugadores y en el listado total con cuatro, siendo los máximos junto al PSG. Los campeones europeos, terminan la lista con Dembélé (100M y Doué (90M).

Top 10 jugadores más valiosos del fútbol para 2026

La Premier League tiene siete jugadores en el top 20 de los jugadores más valiosos. Uno de los más destacados es el ecuatoriano Moisés Caicedo, un jugador con un recorrido importante en la cancha; que cuenta con un gran remate de larga distancia y mucho corte en el juego rival.

Top 10 jugadores más valiosos (euros) del 2026:

Lamine Yamal - Barcelona: 200 millones Erling Haaland - Manchester City: 200 millones Kylian Mbappé - Real Madrid: 200 millones Jude Bellingham - Real Madrid: 160 millones Vinicius Jr - Real Madrid: 150 millones Pedri - Barcelona: 140 millones Jamal Musiala - Bayern Múnich: 130 millones Bukayo Saka - Arsenal: 130 millones Michael Olise - Bayern Múnich: 130 millones Cole Palmer - Chelsea: 120 millones

Kylian Mbappé en el top de muchas estadísticas

Kylian Mbappé no solo es parte del top 3 de los jugadores más valiosos del 2026. También terminó 2025 con muchos registros importantes como máximo goleador del año calendario; como también es el máximo goleador y asistente del top 15 de ligas europeas con su club y la selección.

Mbappé alcanzó las 77 contribuciones de gol en 67 encuentros. Superando a Harry Kane (68) y Haaland (67). El francés está encaminado a ganar el Balón de Oro, siempre y cuando los títulos grupales lo acompañen en el segundo tramo de la temporada 2025-26 con el Real Madrid.