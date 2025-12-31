¿Quién fue el máximo goleador del 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland son los jugadores que más goles anotaron durante el 2025. Tres perfiles diferentes, con cualidades únicas y lo único en común es su capacidad para marcar goles. De los tres, ¿Quién terminó siendo el número 1 del año?

La respuesta es bastante simple, Mbappé terminó siendo el máximo goleador del año calendario con 66 goles. En un año donde el Real Madrid no logró alzar ningún título, su máxima figura fue el goleador. De hecho, cerró el 2025 anotando 4 goles en sus últimos 3 partidos con el club.

Kane que brilló con el Bayern Múnich e Inglaterra terminó con 60 anotaciones en la segunda posición. El inglés estuvo imparable con una media de un gol cada 84 minutos. Haaland con el Manchester City y Noruega anotó 57 tantos para cerrar el podio de máximos goleadores del 2025.

Así quedó el top 10 de máximos goleadores del 2025

El 2025 nos dejó muchas sorpresas impresionantes a nivel de goleadores. Sin embargo, algo que no va a cambiar hasta el retiro, es contar con la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; ambos están dentro del top 10 con una cantidad de goles como en sus mejores épocas.

Top 10 máximos goleadores del 2025:

Kylian Mbappé - Francia & Real Madrid: 66 goles Harry Kane - Inglaterra & Bayern Múnich: 60 goles Erling Haaland - Noruega & Manchester City: 57 goles Kevin Hernández - Puerto Rico & Puerto Rico Surf: 48 goles Victor Osimhen - Nigeria & Galatasaray: 46 goles Lionel Messi - Argentina & Inter Miami: 46 goles Vangelis Pavlidis - Grecia & Benfica: 45 goles Bissoli - Brasil & Buriram United: 42 goles Jorge Rivera - Puerto Rico & Metropolitan de Puerto Rico: 40 goles Cristiano Ronaldo - Portugal & Al-Nassr: 40 goles

La carrera por la Bota de Oro 2025-26

Si nos ponemos a pensar en la temporada 2025-26 del fútbol europeo, tenemos a Kylian Mbappe (18 goles), Harry Kane (19 goles) y Erling Haaland (19 goles) peleando por ser el máximo anotador. Entre los tres llevan 56 goles en 50 partidos, alcanzando una media de más de 1 gol por encuentro disputado.