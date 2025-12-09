Lionel Messi agranda su leyenda y suma un nuevo galardón a su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Con 38 años de edad y sigue a lo suyo. Lionel Messi no se cansa de competir por los títulos, así como sigue siendo habitual que sus rendimientos le permitan colgarse nuevos reconocimientos. Pues bien, el argentino sumó un nuevo premio a su extensa carrera.

Lo más reciente para el capitán de Argentina es haberse ganado el derecho de ser seleccionado con el premio MVP de la MLS, tras conquistar el título con el Inter Miami, el primero en todo el recorrido de esta institución.

Leo fue la auténtica bujía ofensiva de los suyos y quien lideró en el campo a toda la plantilla que no sabía lo que era ganar este título con el club. A lo largo de la competición no quitó el pie del acelerador con un ritmo frenético en sus estadísticas ofensivas.

Para tener un ejemplo, sus registros fueron una auténtica demostración de vigencia y basta solo con repasar que sumó hasta 35 goles en la edición de MLS en una cantidad de 23 compromisos. Al mismo tiempo, a lo largo del 2025 apuntó 43 y 26 asistencias.

Lionel Messi el más ganador de la historia

No se descubre nada hoy al mencionar que la carrera del argentino es histórica y memorable, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol. Y es que con el nuevo galardón a su palmarés se sigue configurando como el futbolista con más títulos oficiales en su haber.

Ahora mismo, con la reciente MLS, ya tiene un total de nada más y nada menos que 48 títulos oficiales, distribuidos en 36 con el Barcelona, que incluyen 10 Ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Esta es la etapa más exitosa del argentino en su carrera.

A su vez, Messi luego sumó tres más con el PSG, con dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia, para añadir al conteo los más recientes con el Inter Miami: la Leagues Cup, Supporter Shield, Campeón de Conferencia y ahora la MLS Cup.