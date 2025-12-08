Luis Suárez cerca de dejar a Messi y seguir su camino

Suscríbete a nuestros canales

39 años, el legendario delantero uruguayo Inter Miami CF de la MLS y concretar un emotivo regreso a su casa, el Club Nacional de Football, para poner fin a su gloriosa carrera. Un bombazo sacude el mercado de fichajes en Sudamérica. A sus casi, el legendario delantero uruguayo Luis Suárez tendría "muchas chances" de terminar su ciclo en elde la MLS y concretar un emotivo regreso a su casa, el, para poner fin a su gloriosa carrera.

El "Pistolero", cuyo contrato con el equipo de Florida expira a finales de este año, no continuaría la próxima temporada junto a su amigo Lionel Messi. Su decisión estaría marcada por el deseo de retirarse en el club que lo vio nacer y del que es un ídolo indiscutible.

Un último baile

La información, que cobra fuerza, sugiere que la balanza se inclina fuertemente hacia Montevideo.

Motivación emocional: El regreso de Suárez a Nacional, donde ya tuvo un breve y triunfal paso en 2022 para prepararse para el Mundial de Catar, estaría motivado por el factor emocional de colgar los botines vistiendo la camiseta tricolor.

Pérdida de protagonismo: Aunque Suárez tuvo un desempeño sólido en el Inter Miami (con 42 goles en 87 partidos), perdió la titularidad en la recta final de la temporada, especialmente durante los playoffs de la MLS. Este menor rol bajo la dirección técnica de Javier Mascherano lo habría impulsado a buscar un cierre de carrera donde sea el protagonista.

La Copa Libertadores pendiente: Un factor clave es el sueño, compartido con su amigo y actual figura del club, Nicolás Lodeiro, de disputar la Copa Libertadores con Nacional, el único gran título sudamericano que le falta a su palmarés a nivel de clubes.

La reacción de Nacional

Desde Montevideo, la dirigencia del "Bolso" se mantiene a la expectativa, pero con optimismo. El vicepresidente del club, Flavio Perchman, reconoció el interés.

"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa."

El propio entrenador de Nacional, Jadson Viera, ha manifestado su intención de conversar personalmente con Suárez para plantearle un proyecto en el que sería la pieza central.

De concretarse su salida, el Inter Miami perdería a uno de los socios históricos de Messi, luego de que Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaran su retiro. El club ya estaría evaluando opciones de reemplazo, como el alemán Timo Werner, lo que subraya la inminencia de la partida del uruguayo.