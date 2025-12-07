Alleh y Yorghaki imponen estilo en Vogue Latinoamérica ¡Triunfando!

Suscríbete a nuestros canales

El popular dúo venezolano Alleh y Yorghaki siguen cosechando éxitos, pero esta vez no en la música, sino en la moda. Y es que, ambos tuvieron una exclusiva entrevista y sesión de fotos para Vogue Latinoamérica.

Venezuela presente en Vogue

La popular revista de moda, estilo de vida y belleza, realizó una entrevista divertida a los criollos, por el enorme éxito que han conseguido en los últimos años con temas que se han convertido en himnos como "Capaz".

Vogue Latam describió al grupo como una potencia que bailan, cantan y crean con mucho ingenio, sin miedo a romper las reglas. Además, resaltaron la historia de cómo ambos por accidente de conocieron en la calle.

La entrevista e imágenes de Alleh y Yorghaki se realizaron en una visita que hicieron a la Ciudad de México.

Para Yorghaki el color negro fue el seleccionado para su look casual, mientras que Alleh se fue por un estilo más urbano de chaqueta marrón, camisa blanca y pantalón negro, muy fiel a su estilo.

Palabras de artistas

"Desde el primer día discutíamos y nos gritábamos. Pero, el humor siempre ha sido parte de esto, de mucha intensidad, pero también de mucho trabajo en equipo", dicen en la conversación.

Con su álbum “La Cuidad” han logrado enorme éxito en diversos países de Latinoamérica. además, este año ganaron su primer Premio Juventud en la categoría de Tropical Mix con su tema "Capaz".