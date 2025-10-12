Así fue el show de Alleh & Yorghaki con el colombiano Feid en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad del sol vivió una noche eléctrica. Alleh & Yorghaki, el dúo emergente venezolano que ya causó sensación con su hit “Capaz (merenguetón)”, puso el escenario a hervir en el Hard Rock Live de Miami.

Pero lo que nadie esperaba fue la aparición sorpresa del reggaetonero colombiano, Feid, quien se integró al show como invitado de lujo, dándole un giro explosivo al concierto.

El público, mayoritariamente venezolano residente en Florida, no cabía de emoción y la energía estuvo a tope durante todo el evento. Según medios locales, el fenómeno musical actuó como imán para una noche inolvidable.

Feid el aliado sorpresa de Alleh & Yorghaki

Cuando todo parecía ya al máximo, apareció el 'Ferxxo', quien subió a tarima para cantar algunos de sus éxitos. La sorpresa fue fenomenal. Usuarios de redes sociales captaron el instante con asombro justo cuando el colombiano llegó como un golpe de adrenalina abrazando a los criollos.

Con su presencia, la noche escaló aún más. Su complicidad, el intercambio vocal y la química con Alleh & Yorghaki ratificaron que no fue un cameo cualquiera sino una declaración de poder urbano, unión artística y aproximación entre generaciones del género.

El fenómeno Alleh & Yorghaki

Desde que “Capaz (merenguetón)” se viralizó en TikTok, Alleh y Yorghaki dejaron claro que no serían un fenómeno de paso. Su conexión con la diáspora venezolana en EE. UU. es parte esencial de su ascenso.

Durante el concierto, el hit sonó con fuerza, como si cada nota recordara noches de nostalgia, de éxodos y de sueños compartidos. Fue un momento de catarsis colectiva.

Desde las luces hasta los beat, todo fue sincronía perfecta. El Hard Rock Live se convirtió en una olla a presión de emoción. Fans sacaban sus celulares, captaban cada detalle, gritaban letras a voz en cuello. Muchos asistentes han dicho que vivieron “el mejor concierto de sus vidas”.