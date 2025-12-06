MLB: Batazo de Miguel Rojas en el juego 7 de la Serie Mundial en el top 10 de las mejores jugadas

Suscríbete a nuestros canales

Hace exactamente un mes, el telón de la histórica temporada 2025 de las Grandes Ligas cayó de forma dramática. El pasado 1 de noviembre, los Dodgers de Los Ángeles lograron el ansiado bicampeonato al derrotar a los Azulejos de Toronto en un decisivo y emocionante séptimo juego de la Serie Mundial.

En las semanas posteriores, la MLB ha dedicado tiempo a rememorar los momentos cumbre que definieron el año, entre ellos la actuación "intratable" de Shohei Ohtani en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sin embargo, el momento más memorable para la afición de Los Ángeles fue el cuadrangular decisivo del venezolano Miguel Rojas en el Juego 7, un batazo que aseguró el título.

El Home Run del Bicampeonato

La cuenta oficial de MLB en Instagram revivió la hazaña, publicando un video del histórico batazo que sirvió de preámbulo para la victoria del conjunto californiano. El impacto de ese swing quedó inmortalizado en la reseña del audiovisual:

“¡Miguel Rojas batea un increíble home run en la novena entrada del Juego 7 de la Serie Mundial para ayudar a impulsar a los Dodgers a los campeonatos consecutivos!”

El batazo, conectado ante el cerrador Jeff Hoffman, no solo demostró la capacidad de Rojas para el drama, sino que reafirmó su valor para la organización en el momento más crucial.

Extensión y Retiro Planificado

Apenas semanas después de su gesta en octubre, la gerencia de los Dodgers confirmó la importancia del venezolano al anunciar un nuevo acuerdo.

Este miércoles, los Dodgers de Los Ángeles acordaron extender el contrato de Miguel Rojas por un año más y $5.5 millones de dólares para la temporada 2026.

Detalles clave del acuerdo:

Temporada 2026: Será la última campaña de Rojas como jugador activo, poniendo fin a una carrera de 13 años en Las Mayores a la edad de 37 años.

Futuro Rol: El acuerdo trasciende el terreno de juego. Rojas continuará con la organización en un rol de oficina y desarrollo de jugadores a partir de 2027. Se espera que el venezolano, conocido por su alto coeficiente intelectual beisbolero, contribuya al crecimiento de los jóvenes prospectos y asista directamente a la directiva del club.

Desempeño 2025: Un Utility de Lujo

Aunque su jonrón en la Serie Mundial es lo que quedará en los libros de historia, el valor de Rojas en 2025 residió en su versatilidad defensiva y liderazgo.

Rendimiento Ofensivo: Desempeñándose principalmente como un utility de lujo, Rojas fue productivo en el plato, bateando para .262 con 18 dobles y 27 carreras impulsadas en 114 juegos.

Defensa y Versatilidad: Su contribución más significativa fue su impecable defensa en las tres posiciones del infield : segunda base, tercera base y campocorto.

Reconocimiento: Su calidad defensiva le valió ser finalista para el Guante de Oro de Utility de la Liga Nacional, un premio que finalmente se llevó Javier Sanoja de los Marlins de Miami.

La extensión no solo es un premio por su heroísmo en la Serie Mundial, sino una inversión en el futuro de la organización, asegurando que el liderazgo y la experiencia de Rojas se mantengan en Los Ángeles por muchos años más.