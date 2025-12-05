¿Clara Vegas entrará al quirófano? Esto respondió la Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

Tras coronarse el 4 de diciembre como la Miss Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz, tuvo un desayuno con la prensa donde se enfrentó a una ronda de preguntas para conocer más sobre su preparación y lo que viene de ahora en adelante rumbo al Miss Universo 2026.

La joven de 23 años lució espectacular y desfiló con su corona, la cual forma parte de la nueva colección del Miss Venezuela. Muy emocionada, Vegas contestó varias interrogantes, entre ellas, si piensa hacerse uno que otro retoquito estético.

Clara Vegas responde a las dudas por su físico

Por lo general, las candidatas al reinado más importante del país, aprovechan su camino en la competencia o su triunfo para entrar al quirófano y corregir algunos detalles que ellas y sus preparadores consideren necesarios.

En el caso de Clara, su opinión es contundente: “Cuando pueda reunirme con ellos (los profesionales del Miss Venezuela) voy a tomar decisiones con mucha responsabilidad para ver qué es lo mejor para mí no solo estéticamente sino también a nivel de salud”.

“Entonces de nuevo, vienen sorpresas, no quiero decir nada antes que sea seguro”, agregó la criolla.

"Soy una artista"

La belleza de Clara Vegas no queda solo en lo físico, y es que, la beldad criolla se ganó el corazón del público, sus compañeras y hasta de uno que otro detractor. Su enérgica personalidad la ayudó a calar en los espectadores y, eso se lo debe también a su vena artística.

En la misma rueda de prensa, la hija de Andreina Goetz afirmó que, lo mejor para ella es estar con la gente, su familia y amigos. Asimismo, resaltó su pasión por el arte, pues, recordemos que ama pintar y actuar.

“Soy una artista, toda la vida lo he sido. Me encanta pintar, eso es algo que la gente no sabe. Me gusta mucho leer, aprender. Yo me considero una estudiante de la vida porque todos los días sigo creciendo”, acotó.