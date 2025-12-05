Rivero tiene la información: Una yegua para "poner a pagar" el 5y6 este domingo

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del cierre de la temporada, el jinete José Alejandro Rivero quien no se da por vencido y lucha hasta el final del meeting, culmina otro buen año en su carrera. Rivero acumula 30 triunfos, una cifra que podría incrementarse este domingo.

José Alejandro Rivero: Yegua de buen Dividendo 5y6 nacional

Consciente de los dos compromisos que tiene Rivero para el 5y6 nacional, Meridiano Web abordó al popular "Camagüán". El jinete opinó sobre el chance y las condiciones de sus ejemplares para la fanaticada.

En la decima carrera el entrenador Deibis Guevara te da la oportunidad de montar al ejemplar Dra. Bea.

- Es una yegua muy regular en un lote favorable. Debo indicar que estará definiendo la carrera (o luchando por los primeros puestos). Me gusta como fija y, si Dios lo permite, podremos estar decidiendo esta gran carrera.

Luego en la pareja quinta válida y luego de 154 días sin correr será el encargado de montar al castaño Tintorero que lo conoces muy bien.

- Sí, conozco a este ejemplar a la perfección. Lo he montado varias veces e incluso hemos conseguido victorias con él. El único inconveniente que pudiera tener es la distancia. Sin embargo, se mantiene bien en cancha.

En su reaparición, trataremos de que corra a la expectativa, detrás de la velocidad, para que pueda decidir esta gran carrera. Éxitos y bendiciones para toda la familia hípica.