José Alejandro Rivero: “Esta yegua ganó y este domingo puede repetir en el 5y6 de La Rinconada”

Una de las entrevistas más esperadas y reveladoras de este viernes en el principal óvalo del país, el hipódromo La Rinconada, fue la concedida por el destacado jockey profesional José Alejandro Rivero.

Entrevista: La Rinconada Jinete 5y6 nacional

Con una cartelera dominical de doce (12) emocionantes competencias, Rivero tendrá una jornada muy ocupada al contar con el compromiso de montar a seis (6) ejemplares. Sin embargo, en esta ocasión, la conversación se centró de manera exclusiva en los purasangres que verá acción en el circuito millonario del 5y6.

Esta popular apuesta, que constituye el clímax de la jornada y el motor de la afición, es el foco ideal para la fanaticada hípica que busca sellar el cuadro ganador y lograr los codiciados aciertos que definen la tarde de carreras. Rivero compartió sus impresiones y perspectivas, donde ofreció datos clave para orientar a los entusiastas a la hora de estructurar sus combinaciones.

En la misma primera válida repite la monta del ejemplar Miss Coco que viene de fallar en su anterior.

- Sí, es cierto, tuve la oportunidad de montar a esta yegua en su anterior presentación y, lamentablemente, falló. Para esta ocasión, hemos decidido incorporar el implemento de la gríngola. Esperamos que este cambio le siente verdaderamente bien y, lo más importante, que la favorezca al punto de ser decisiva para poder decidir la carrera.

Luego en la segunda válida vas por primera vez en el lomo de la yegua importada Cheeca Blue.

- Aunque esta yegua viene de obtener una victoria, es bien sabido que presenta ciertas complicaciones en la forma de correr. No obstante, al observarla en la prueba de partida (o 'al aparato'), su desempeño fue notablemente satisfactorio. Por la manera en que se presentó, me inclino a pensar que tiene grandes posibilidades de repetir el triunfo en este compromiso.

Luego cierra compromisos en yunta con Rubén Lanz con la yegua Elorza Princess.

- Esta yegua se ha mostrado bastante regular, figurando constantemente en sus últimas presentaciones. Considero que el desarrollo de esta carrera le resultará muy favorable. Por ello, está entre las principales candidatas para decidir la prueba pautada a una distancia de 1.300 metros.