¡Alerta! Este ejemplar que así como ajustó podría convertirse en la gran jugada para el Loto Hípico

La temporada del tercer meeting se acercará a su fin el mes de diciembre y este domingo 30 de noviembre justo en el cierre del mes de noviembre se realizará la reunión número 46, con un total de 12 competencias sin eventos selectivos en el hipódromo La Rinconada.

La sexta del ciclo no válido es para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros y tendrá un premio a repartir de 28 mil 600 dólares.

Rozagante (USA): Ciclo No Válido R46 La Rinconada Dato Hípico

De los seis corredores inscritos, está presente el importado Rozagante (USA) (número 6), con la monta por segunda ocasión del “enérgico” Jhonathan Aray y preparado por Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V.

El zaino norteamericano se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica, al mismo tiempo de poseer campaña de una victoria en ocho presentaciones y en su última obtuvo la victoria el día 09 de noviembre en la tercera válida para el juego dle 5y6 Nacional, con 1 3/4 cuerpos de ventaja, para dejar el crono de 81’’3 en el mismo recorrido de 1.300 metros.

Ajuste: La Rinconada

Este jueves 27 de noviembre, el pupilo de Márquez trabajó de segunda vuelta y ajustó en la pista de Coche 41 segundos exactos para los 600 metros, contenido, con remate de 12’’3 segundos. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares