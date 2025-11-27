La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°46

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 30 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Kalsa 14 Hipotenusa 7 Miss Blaugrana 5 The Queen Roca 4

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Renacer 13 Multiverso 6 Cheeca Blue (Usa) 6 Timanfaya 4 Coach Sessa (Usa) 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Essencial White 12 Victoria de Oro 11 Elorza Princess 3 Axis Mundi 2 Lady Rocket 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS My Five Mate 13 My Flying Mate 6 Mateo of Boston 5 My Funny Nonno 5 Prince of Success 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Acanelada 10 Preciosa 6 Majestic Shot 4 Rachells Manía (Usa) 1

SEXTA VÁLIDA