La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°46

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 11:53 am
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 30 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Kalsa 14
Hipotenusa 7
Miss Blaugrana  5
The Queen Roca 4

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Renacer 13
Multiverso 6
Cheeca Blue (Usa) 6
Timanfaya 4
Coach Sessa (Usa)  2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Essencial White  12
Victoria de Oro 11
Elorza Princess 3
Axis Mundi 2
Lady Rocket 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
My Five Mate 13
My Flying Mate 6
Mateo of Boston  5
My Funny Nonno  5
Prince of Success  1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Acanelada 10
Preciosa 6
Majestic Shot 4
Rachells Manía (Usa) 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tiz Erin (Usa) 13
Fantastic Shot 12
Salomé 4
Mostaza 1

